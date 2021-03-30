Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, спокусила своєю розкішшю у вбранні з екстремальним декольте
Зірка українських серіалів привернула публіку не тільки своїм акторським талантом, а й привабливою зовнішністю, передає Politeka.net. Красуня - мати двох дітей, при цьому вона зберегла красиву фігуру, якою гріх не похвалитися.
Так, в одному з останніх постів в Instagram зірка постала в красивій сукні з глибоким декольте. Ймовірно, красуня не одягла нижньої білизни, що було видно за пікантними деталями.
Артистка була в куртці, яку розчахнула, для додачі кадру такої ефектності.
Анна відкинулася на спинку крісла, ніби отримуючи насолоду від власного образу.
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У пості актриса розповіла, що не можна втрачати віру в себе, адже кожна людина унікальна.
"Я проношу крізь роки цю думку і кожен раз дякую батькам, що вони вклали це в мене.
Дякую собі, що змогла зрозуміти й виростити ще більше!
Відчувати себе неповторним, це неймовірне відчуття, яке рухає тобою і допомагає робити впевнені кроки, не боячись засуджень", - розповіла Саліванчук.
За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і трохи коментарів, що складаються в основному зі смайликів.
"Ти права! Частіше посміхайтеся!",- написав один з коментаторів.
Нагадаємо, Анна Саліванчук в одному з інтерв'ю зізналася, що вважає себе однолюбкою. За словами зірки, до 30 років вона була самотньою, адже ще в молодості пережила розчарування в любові.
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