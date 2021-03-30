Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила зовнішністю

Зірка намагається прищепити українцям правила етикету, передає Politeka.net. Красуня завжди виглядає мов лялечка, а її манери у багатьох викликають захват. Однак, є і ті, які часто звинувачують Фреймут в зайвому пафосі і "показусі".

Цього разу телеведуча розмістила чорно-білий знімок, здивувавши зовнішністю. Такою українську знаменитість рідко побачиш - в кадрі вона постала "справжньою" без пафосу, який їй приписують.

Телеведуча позувала в профіль, блиснувши пишними віями. На ній була куртка, а зачіска - простий хвостик.

"Фото зробив Валерій, коли я не бачила", - підписала знімок Ольга.

Зазначимо, Валерій - це син телеведучої який народився у 2016 році. Зазначимо, Ольга Фреймут одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.

У пари двоє спільних дітей, крім Валерія, у неї є дочка Євдокія, яка народилася у 2017 році.

Також Ольга виховує старшу дочку від попередніх стосунків - Злату.

Відомо, Фреймут і Локотко почали будувати відносини з квітня 2015 року, після візиту телеведучої на могилу Габріель Шанель у Швейцарії.

Подружжя довгий час приховувало свої стосунки.

Крім того, що Ольга - популярна телеведуча, виховує дітей і активно веде сторінку в Instagram, також вона - письменниця.

Наприклад, кілька років тому Фреймут випустила книгу "Де їсть і з ким спить Фреймут", в якій поділилася деталями свого життя.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».