Продюсер Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, показав свою красуню-дружину

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Руслан Євдокименко привітав дружину з днем народження.

"Дорога моя Светуля! З днем народження! Спасибі за красу і мудрість! Люблю тебе", - написав він.

Користувачі Мережі приєдналися до привітань.

"З днем народження такої рідкісної цінної красуні», «C днем народження нашу улюблену Світлану Анатоліївну», «вітаю! Всіх Благ! Міцного здоров'я" «" з днем народження!!!! Будьте щасливі і так само чарівні", - пишуть в коментарях.

"Дорога Світочка, З Днем народження! Будь щаслива і здорова! Люби і будь кохана", - привітала невістку і сама Софія Ротару.

Також на одній з фан-сторінок з нагоди дня народження Світлани Євдокименко опублікували її сімейні фото. На кадрах Світлана зображена з чоловіком, дітьми, зі своєю мамою і зірковою свекрухою.

Невістка співачки Софії Ротару Світлана Євдокименко-виконавчий продюсер і засновник компанії «Вілла Софія». Своєму чоловікові вона подарувала двох дітей. У 1994 році у пари народився син Анатолій, а в 2001 році дочка Соня, названа на честь іменитої мами Руслана Євдокименко.

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