На шоу "Голос країни" продовжують інтригувати шанувальників співаків Тіни Кароль і Дана Балана

Вже тривалий час ходять чутки про роман української співачки Тіни Кароль і молдавського виконавця Дана Балана, передає Politeka.net.

Артисти всіляко підтримують інформацію про роман, кокетуючи на публіці.

Цього разу Тіна розмістила кадри того, як вона з Баланом кидаються один до одного в обійми на шоу "Голос країни". Артист цілував і притискався до Кароль. Відео "возз'єднання" зі сторіс тут же "перекочувало" по фан-групах артистів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Тіна в спокусливій вечірній сукні зустрічає свого колегу, який в попередніх сезонах був одним з тренерів "Голосу країни". Відомо, що Дан з'явиться в нових випусках шоу в якості помічника Кароль.

До слова, у кожного тренера буде свій компаньйон. Так, У Дмитра Монатіка - це фронтвумен "The Hardkiss" Юлія Саніна, в Олега Винника - співак Іван Дорн, а у Наді Дорофєєвої - реперка Alyona Alyona.

Випуск з Тіною Кароль і Даном Баланом і вийде четвертого квітня. Відзначимо, що вже анонс випуску викликав великий захват у шанувальників.

"Тут Дана показали більше, ніж Тіну", " у неї інша посмішка (в позитивному ключі). 💜😻", "Це ЛЮБОВ 💜💜💜💜💜💜", "Я померла особисто", "💜Мої ж ви зайчика 😍💜", "Вся краса для Данчика😂", "Щаслива така❤️❤️❤️", "Я так сумувала, виявляється🥺💔", "Як вона посміхається😍 обожнюю) ну а Дан красень звичайно тут безперечно🙌🏼", - прокоментували користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "та вже, засвербіло".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Дорофєєвою, задерши ніжки вище голови: "хочете спільний трек?".

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