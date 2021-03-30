Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк давно вражає фанаток і фанатів своєю спортивною формою. Чоловік активно займається в спортзалі і обожнює робити фото, де демонструє ефектні результати.

Цей раз не став винятком, адже Тарас здався в штанях і чорній обтягуючій майці. Цимбалюк стояв у спортзалі, тримаючи в руках гантелю з великою кількістю "млинців". Так як актор стояв боком, можна легко побачити "сталеві банки" красеня.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Думаю, що вас з такою статурою не те, що в серіали-детективи візьмуть - вас в спортивні фільми б взяли!", "Я тобою захоплююся", " в захваті від Тао цілеспрямованості і твердості духу!", "Скільки кг в гантелі?", "Вогонь"

Раніше ми розповідали, як м'язистий Цимбалюк підкорив "Холостячку" Ксенію Мішину соковитими кадрами на тлі мальовничої природи на відпочинку на Балі. Мішина не втрималася і прокоментувала: "клас клас клааааас".

На знімках напівроздягнений Тарас блиснув м'язами, від чого змусив армію шанувальників затамувати подих.

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