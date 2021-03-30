Зірка "Жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, стала просто невпізнанною в новому образі
Артистка, яка активно займається спортом, здивувала зміною в зовнішності, пише Politeka.net. 24-річна блондинка розбурхує свідомості фанатів своєю підтягнутою фігурою.
До слова красуня часто хвалиться своєю чудовою розтяжкою, а нещодавно також розповіла, що завоювала третє місце в мікс-турнірі з тенісу.
Цього разу Катерина вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в новому, незвичному образі.
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Артистка позувала в напівпрозорому вбранні, під яким проглядалися оголені груди. Красуня одягла сиву перуку з хвилястих локонів, а зверху - блискучу чорну кепочку.
Чорні прикраси на пальцях стали додатковим акцентом - вийшли нігті-шаблі.
"Спершу всі здаються прекрасними. Але, трохи зближення і ти губишся в їх брехні. А далі вибір за тобою...",- написала артистка.
За чотири години публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів.
До слова, фото зробила колега Катерини, Марта Адамчук, яка захоплюється зйомкою.
"У нас на зйомці зближення закінчилося інакше 😁 😁 😁 Катюня, любимо тебе🤍", - прокоментувала Марта.
"А хтось такий прекрасний 😍", " Вау вау вау😍 дуже круто!!", "Ваааау😍 😍 😍у мене аж слинка потекла🤤", "ніжна🌹", "Леді Гага нервово курить", - написали інші користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина Нікітіна брала участь у "Лізі сміху", звідки і потрапила на шоу "Жіночий Квартал".
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