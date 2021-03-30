Артистку можна не впізнати

Зірка "Жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, стала просто невпізнанною в новому образі

Артистка, яка активно займається спортом, здивувала зміною в зовнішності, пише Politeka.net. 24-річна блондинка розбурхує свідомості фанатів своєю підтягнутою фігурою.

До слова красуня часто хвалиться своєю чудовою розтяжкою, а нещодавно також розповіла, що завоювала третє місце в мікс-турнірі з тенісу.

Цього разу Катерина вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в новому, незвичному образі.

Артистка позувала в напівпрозорому вбранні, під яким проглядалися оголені груди. Красуня одягла сиву перуку з хвилястих локонів, а зверху - блискучу чорну кепочку.

Чорні прикраси на пальцях стали додатковим акцентом - вийшли нігті-шаблі.

"Спершу всі здаються прекрасними. Але, трохи зближення і ти губишся в їх брехні. А далі вибір за тобою...",- написала артистка.

За чотири години публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів.

До слова, фото зробила колега Катерини, Марта Адамчук, яка захоплюється зйомкою.

"У нас на зйомці зближення закінчилося інакше 😁 😁 😁 Катюня, любимо тебе🤍", - прокоментувала Марта.

"А хтось такий прекрасний 😍", " Вау вау вау😍 дуже круто!!", "Ваааау😍 😍 😍у мене аж слинка потекла🤤", "ніжна🌹", "Леді Гага нервово курить", - написали інші користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна брала участь у "Лізі сміху", звідки і потрапила на шоу "Жіночий Квартал".

Нагадаємо, роздягнена блондинка з "жіночого кварталу" віддалася насолоді на масажному столі

А ще Politeka писала, що небезпека наздогнала зірку" Квартал 95 " прямо на сцені, момент потрапив на відео

Також Politeka повідомляла, що напівроздягнена красуня з "жіночого кварталу" вразила пікантним відео з " поліцейською"