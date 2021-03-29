Переможець "Голосу країни" та "Голос.Діти" Роман Сасанчин, у якого мама з коронавірусом знаходиться в реанімації, повідомив нову неприємну новину

Виявилося, що 18-річний співак теж заразився небезпечним захворюванням. Як передає Politeka.net, хлопець записав відео-звернення, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах видно, що хлопець лежить під крапельницею.

"Хочу подякувати всім хто підтримував і ще досі підтримує маму. У неї ще, на жаль нічого не змінилося. Зате змінилося у мене. Тепер і я хворий. На початках вдалося звернутися до лікарів. Тепер я проходжу курс лікування. Дякую вам всім за підтримку. Сподіваємося, що все закінчиться добре», - сказав він.

Українці пишуть Сасанчину слова підтримки і бажають, щоб він і його мама скоріше одужали.

"Тримай хвіст пістолетом. Дай Бог тобі здоров'я і твоїй мамі", "Рома, одужуйте. Ми молимося за вашу сім'ю", "Все буде добре. Ти і твоя мама скоро одужаєте", "Тримайтеся!", "Якнайшвидшого одужання тобі. Ми всі з тобою і твоєю сім'єю", - пишуть на сторінці переможця «Голосу країни».

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