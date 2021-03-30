Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, показав красуню-дружину
З 2010 року телеведучий перебуває у шлюбі з красунею-Христиною, яка народила йому трьох синів, повідомляє Politeka.net. Дружина ведучого попри пологи й три вагітності, має чудовий вигляд.
Про це свідчить фото, розміщене в Instagram телеведучого. Виявляється, Христина прийшла на зйомки передачі чоловіка. Дівчина була в білій сорочці і обтягуючих лосинках. Вона накрутила довге волосся і посміхалася, притулившись до чоловіка. Останній позував у стильному костюмі.
"Тиждень починається прекрасно - дружина приїхала до мене на роботу", - не стримавшись від радості, написав телеведучий.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Ані Лорак обтягнула форми тісною сукнею з декольте і пошкодувала: "Відразу вік видають"
Нестриманий Данилко знайшов собі наречену, Каменських з Поляковою приревнували: "Андрію, вона завагітніла!"
Шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог ти мій!"
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
За три години публікація зібрала майже 7000 лайків і багато коментарів.
"Гарна Пара👏 🔥, щастя любові😍", "На одному стилі, білий верх, чорний низ🙌", "такі милі", "супер пара🔥 🔥 🔥 🔥", "які ви красиві обидва ❤️, це так мило)", "чудова сімейка !!! ❤ ️ 👏 🔥 ", "Ваша пара чудова, ви подобаєтеся мені, щастя Вам !!! ❤️❤️❤️", "Яка чарівна пара 😍", "Ви шикарна пара😍 А дружина ваша 🔥🔥🔥", "Ви дуже красива і гармонійна пара 🔥😍", "Хороші такі ❤️ Ваша родина приклад 😍 Ви навіть схожі між собою 🙈", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Григорій Решетник і його дружина стали батьками третьої дитини, Олександра, зовсім недавно - у 2020 році. Так, крім молодшенького, подружжя - щасливі батьки семирічного Івана і трирічного Дмитра.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник несподівано обговорив учасниць:" помилки зробили..."
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостячки" Решетник з малюком на руках розтопив жіночі серця:" точна копія..."
Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник з гордістю показав струнку дружину і трьох синів: "всі такі красиві!"