Учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко повідомив про неприємні наслідки коронавірусу
Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Фіналіст реаліті-шоу" Холостячка " зізнався, що змінилося після хвороби.
Тригубенко повідомив, що 29 березня вже виходить з самоізоляції, і їде в офіс на роботу, чому дуже радий.
"Вже скучив за роботою. Сьогодні буду робити напевно вже абсолютно все, що можна", - сказав він.
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Фіналіст "Холостячки" виглядав дуже радісним і позитивним, як і раніше, але виявилося, що не все так добре.
"Якщо чесно, мені зараз мій стан, настрій взагалі не подобається, тому що, ось до корони такого не було, а ось після корони постійно якийсь депресивний настрій, якась тривожність незрозуміла, коротше дуже не подобається мені", - розповів він.
Нагадаємо, про свій діагноз Тригубенко повідомив 15 березня. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19. Перший час у нього трималася температура 40, збити яку вдавалося тільки на дуже короткий час.
Як відомо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проекту" Холостячка " і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної.
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