Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, підкорила красою серед квітів
Антоніна з'явилася на світ у шлюбі Ольги Сумської з її колегою Євгеном Паперним, передає Politeka.net. Вибір професії, можна сказати, був визначений - з ранніх років дівчину тягнула сцена.
Зараз Паперна не тільки успішна актриса, але і любляча мама. Дівчина народила двох дітей у шлюбі з актором Володимиром Ягличем.
До слова, роди й вагітність ніяк не відбилися на фігурі Антоніни. На одних з останніх фото артистка хоч і з'явилася в об'ємній кофті, все ж видно, як же вона струнка. Крім того, стегна гарної форми підкреслили тісні джинси.
Зірка розпустила пишне волосся, а очі підкреслила чорним олівцем.
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У такому вигляді красуня позувала посеред оранжереї.
"Веснааа довгоочікувана моя🌷 🤍", - написала Паперна.
За три години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Ну яка ж ви красива дівчина😍 😍 😍", " красуня 😍 ❤ ️", " Так, Тоня, весну любити потрібно завжди! ️ ️ Так здорово , що в нашій країні нарешті вона прийшла! @tony__pepper Красуня!", "Тонечка - красуня 🌸", " ви дуже красива дівчина❤️❤️❤️. У вас дуже гарний колір волосся, підкажіть, будь ласка, що це за техніка фарбування?",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, кар'єра в кіно у Антоніни почалася з епізодичної ролі у фільмі українського виробництва "Зовсім інше життя".
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