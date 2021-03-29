Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з Бредом Піттом, похвалилася міні-бікіні на мотузочках

Як пише Politeka.net, Ніколь все життя йшла до мети, щоб стати моделлю. Вже в 13 років красуню помітили і порадили піти в школу моделей. Дівчина регулярно світиться на обкладинках журналів, а весь світ заговорив про Потуральскі після того, як її помітили в один із закладів в компанії Бреда Пітта. Але красуня ніяк не висвітлює своє особисте життя в соціальних мережах, а тільки демонструє свої фото.

Цього разу Ніколь опублікувала два кадри в сторіс. На одному красуня показала себе по пояс, закривши голову рукою. Дівчина була в червоному бікіні на мотузочках, тому частково засвітила бюст.

На другому фото модель вже хвалилася довгими ніжками. Красуня лежала на білому рушнику біля басейну.

Фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі, але так і хочеться додати: "ідеальна фрау, неможливо перестати дивитися".

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"Сім'я", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Потуральскі сперлася об байк, ефектно розставивши при цьому ноги в джинсових міні-шортах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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