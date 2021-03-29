Не тільки грала в кіно, але ще і викладала

В Росії померти зірка серіалу "Сержант міліції" акторка Світлана Меньшикова

Як повідомляє Politeka.net, у Росії померла відома актриса театру і кіно Світлана Меньшикова. Жінку мільйони глядачів пам'ятають за роллю яскравої блондинки Лелі, яка була касиркою з Новосибірська в серіалі "Сержант міліції", режисера Герберта Раппапорта. Звістка про смерть радянської артистки з'явилося на деяких театральних сайтах. При цьому причина смерті 76-річної актриси поки залишається невідомою.

Повідомляється, що Світлана Меньшикова з'явилася на світ 29 серпня 1946 року. У казахстанському Абаї вона закінчила школу, де була відмінницею, а потім успішно відучилася в Ленінградському театральному інституті. Майже все своє життя актриса працювала в Тульському драматичному театрі імені Горького.

Вперше на екрані глядачі побачили Світлану в 1970 році, тоді вийшла кіноповість "День та ніч", де вона зіграла одну з ролей. Також Меньшикова знялася у фільмах "Звичайний місяць", "Повернення сина", "Зворотній зв'язок" та інших. Однак актриса не довго грала в кіно, більшу частину свого життя вона присвятила викладанню, навчаючи молодих студентів акторській майстерності.

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