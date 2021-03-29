Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, показала себе в провокаційному образі
Як пише Politeka.net, Кайя вирішила не відставати від зіркової мами і почала будувати кар'єру моделі. І хоч красуня всього 19 років, дівчина вже підкорює світові подіуми і обкладинки популярних глянців. Цього разу один з модних будинків США опублікував фото Гербер, яке молода зірка репостнула собі.
Так, на кадрі Кайя позувала топлес, натягнувши тільки джинси. Дівчина сиділа, притиснувши коліна до себе, щоб приховати пишний бюст. А на другому фото Гербер вже лежала, стискаючи "диньки" рукою, щоб знімок зробити більш пікантним.
"Кайя Гербер в звужених джинсах до щиколотки з високою посадкою", - було підписано фото.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"О, приголомшливо", " справжня краса! Ідеальне тіло, ідеальне обличчя, ідеальна енергія", " хто-небудь встав!?", "красива як я", " Ти мені кажеш, що це не Селена Гомес?".
Ми писали, що 19-річна дочка супермоделі 90-їх Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розчулила шанувальників фото з двома чарівними створіннями.
Красуня опублікувала на совій сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі, повністю приховує її обличчя.
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