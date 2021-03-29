Актриса Ольга Куриленко здивувала новим фото в розкішному вбранні і сміливій позі

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зігравши роль дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує публіку яскравими знімками з численних фотосесій. Так і цього разу виклала миле фото, на якому з'явилася в незвичайному образі, а в підписі до нього зарядила фанатів позитивом на новий тиждень.

Як видно, на новому знімку Ольга відображена в тьмяній кімнаті, вона розкинулася у вальяжній позі в м'якому кріслі і гіпнотизує своїм поглядом. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в розкішному бордовому платті з цікавими вирізами в зоні декольте, яке не тільки підкреслило витончену фігурку, але і оголило стрункі ніжки. Волосся актриси розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Куриленко за традицією мотивувала своїх шанувальників на новий робочий тиждень. "Бажаю вам вдалого початку тижня!",- написала вона. Шанувальники в захваті від нового фото актриси, її завалюють компліментами в коментарях до публікації. "Справжня краса", "Така класна", "Відчуваю понеділок", "Яка ж ти красива", "Просто красуня", "Чарівна", "Яка елегантна", "Вам найкращі побажання", "Чудова", - пишуть користувачі під фото Куриленко.

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