Чарівна співачка Тіна Кароль покрасувалася перед фотографом у спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Зірка велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. Так, нещодавно вона взяла участь у чудовій фотосесії, в якій з'явилася в заворожуючому образі. Знімки були опубліковані на фан-сторінці зірка.

Як видно, Тіна відображена в цікавій локації, вона прилягла боком на хитромудру фігуру і млосно дивиться в об'єктив. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в закритому, але облягаючому вбранні, який залишив місце для фантазій – на ній модні прозорі колготки і вузьке чорне боді з рукавами. Цей наряд тільки підкреслив природні принади зірки - витончену фігуру і довгі стрункі ніжки. Волосся Кароль розпущене в гладкій укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж з улюбленою червоною помадою.

Шанувальники в захваті від нового образу Тіни, красуню завалюють компліментами і захопленим коментарями. "Королева", "Шарм королеви", "Клас", "Блін, де ж вас красивих таких роблять? Розкішна жінка", "Шикарна жінка, мрія", "Ось вміє Тіна себе подати. Красуня", "Чарівна", "Просто ідеальна жінка", "Заворожує", - пишуть в коментарях до фото Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "Та вже, засвербіло".

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