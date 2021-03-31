Безпардонний журналіст і ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін з Наді Мейхер, мабуть, переключився на Дана Балана

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного молдавського співака й екс-тренера "Голосу", що так полюбився українській публіці, опублікували цікаве відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах постали Дьомін і ще один учасник подій, а також Балан. Перші два захоплено танцювали, коли до них приєднався пустотливий Дан і теж почав випендрюватися.

Нібито з обуренням журналіст звернувся до співака, прогнавши того в результаті зі студії: "Ми Винника співаємо, ну, Дан... йди, тебе Тіна (співачка Тіна Кароль, - ред.) чекає!"

Балану нічого не залишалося, як ретируватися. До речі, з Тіною Дана пов'язує давня історія й ціла купа чуток про їх пристрасний роман, ще з часів попередніх сезонів "Голосу країни". І хоч артист вийшов зі складу тренерів, але повернувся на один ефір, щоб допомогти Кароль з учасниками.

"Коли запалюєш все і всіх однією тільки своєю появою😍 🔥", - підписав кадри автор поста.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Ах, Слава! До тебе в кадр увійшов сам ДАН, а ти його прогнав, не запросив до діалогу. Історія тобі цього не пробачить, та ти й сам пошкодуєш " - "угу) знаючи як він намагається дістати його до себе на Слава +...😌"

"Дан, повертайтеся на Голос!"- "😉раніше ніхто не думав про це) зараз вже мало хто хоче дивитися Голос без Дана)))"

"Не дали Дану запалювати😮"

Нагадаємо, до цього Дьомін образив співачку Надю Мейхер, коли під час інтерв'ю безцеремонно поцікавився у неї розміром грудей. Слава потім виправдовувався, що дійсно переживає за дівчат з великим бюстом, і хотів отримати від Наді поради - мовляв, публіка жадає. Але співачка не оцінила його завзяття, заблокувавши після цього у всіх соцмережах.

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