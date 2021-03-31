Даша Хлистун, яка стала дружиною "Холостяка-10" Макса Михайлюка, ощасливила публіку яскравим фото й несподіваною пропозицією
Як передає Politeka.net, 25-річна дівчина, будучи на останніх термінах вагітності, опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram архівне фото, на якому показала себе в купальнику.
Даша, звісно, встигла вже округлитися і, напевно, її захлеснула ностальгія за тим часом, коли вона була ще стрункою. Хлистун позувала на яхті в бікіні леопардового забарвлення, блиснувши пишним бюстом і плоским животиком.
Дівчина неспроста вибрала це фото, супроводивши їм несподівану пропозицію. Даша замислилася над тим, щоб завести свій блог, одночасно і як модель, і як молода матуся.
"Отже) Макс вмовляє мене зробити ютуб-канал. Я, по правді кажучи, сумніваюся. Або все-таки робити мамсько-модельний блог?", - запитала вона в публіки, отримавши у відповідь майже стовідсоткове "так".
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Раніше ми розповідали, як Даша нахвалювала напівголого чоловіка, що прибирався на кухні. Дівчина виставила відповідні кадри в соцмережі.
Михайлюк постав в одному сірому рушничку, пов'язаному навколо стегон.
"Максим молодець, Максим прибирає... У рушничку такий...", - каже на кадрах задоволена модель, іноді роблячи йому підказки, що куди класти. Екс- "Холостяк" повернувся й заусміхався, коли побачив, що його знімають.
"Бачите, який Максим - помічник. У мене запитували якраз, чи допомагає він...",- ще раз похвалила його Даша.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як сильно змінилася під час вагітності: різниця вражає.
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