Українська співачка MARUV зняла себе в роздягальні в одній білизні, завороживши формами

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Нещодавно епатажна зірка опублікувала у своїх Instagram-сторіс спекотні кадри, на яких з'явилася в тій самій білизні.

Як видно, Анна поклала телефон і знімає себе біля дзеркала, вона млосно позує, пританцьовуючи і крутячи всіма своїми принадами. А показати дійсно є що. На ній відверта чорна білизна, яка ледь прикриває інтимні місця на тілі, але також підкреслює пружні сідниці і струнку фігурку. Коротке волосся красуні розпущене і розпатлане рухами самої співачки, а на її обличчі немає звичного викликає макіяжу. "Black davil set", - підписала свій ролик MARUV.

Відзначимо, що після свого дефіле в білизні, Корсун також показала себе в більш скромному образі. Дівчина зняла себе на прогулянці, куди вийшла у всьому чорному – на ній атласна блузка і шкіряна куртка, а на голові стильна кепка. Волосся співачки тут акуратно укладені, а на обличчі темні окуляри і червона помада на губах.

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