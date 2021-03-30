Біда в сім’ї переможця "Голосу країни" та "Голос.Діти" Романа Сасанчина сколихнула українців

18-річний співак повідомив, що його мама захворіла коронавірусом, потім її стан різко погіршився і жінку перевели до реанімації. Згодом коронавірус виявили і в Романа.

Як передає Politeka.net, українці в мережі намагаються підтримати співака та його родину.

«Хочу попрости вас підтримати Романа Сасанчина теплими словами і побажати йому ви здоровлення. І також молитви для його мами і для його сім’ї. Будемо всі надіятися, що все буде добре і його матусі і Ромчикові буде легше, і скоро все буде, як до цього. Все в Божих руках. Всім буду щиро вдячна», - пишуть у мережі.

Також слова підтримки пишуть на сторінці переможця «Голосу країни».

«Дякую лікарям, які роблять все, що можуть🙌 Молюся і сподіваюся на краще», «Рома, тримайся, все мусить бути добре», «Одужуй. Божої допомоги та янгола-охоронця», «Тримайся, хай Бог вас береже», «Тримайся, рідний», «Хай допоможи Господь твоїй мамі подолати хворобу, і тобі бажаю щоб одужав чим скоріш», - пишуть у коментарях.

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