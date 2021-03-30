Українська співачка Настя Каменських разом з дружиною позитиву (Олексія Завгороднього) здивували неоднозначними образами
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кадри, на яких позувала поруч з Ганною Завгородньою.
Каменських і дружина позитиву позували в об'ємних оверсайз худі з дуже довгими рукавами. При цьому на ноги нічого, крім кросівок і шкарпеток, судячи з фото, вони не наділи. Каменських одягла рожеву кофту, тоді як Анна воліла фіолетову.
Образи вони доповнили аксесуарами і грайливими хвостиками на голові.
Каменських раніше розповіла, що запускає спільно із Завгородньою лінію одягу. Схоже, дівчата вирішили зробити яскраву презентацію, особисто примірявши незвичайні вбрання.
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Гарячі кадри бурхливо зустріли в мережі, проте такий одяг оцінили не всі.
"Дівчата, ви носите такі кофти? Мені здається, що вони зручні вдома або на дачі, природі. А так на таку кофту і куртка не налізе", " Настя, навіщо вам ці хвости останнім часом?", "Куди можна вийти в такій кофті, або як це правильно називається, жах, рукава висять, довжина незрозуміла", - пишуть в коментарях.
Анна Завгородня (Андрійчук) працювала на телебаченні, пізніше стала дизайнером, розвиває власний бренд модного одягу. З Позитивом вона познайомилася в 2006 році. Одружилася пара в 2013 році.
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