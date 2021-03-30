Українська співачка Настя Каменських разом з дружиною позитиву (Олексія Завгороднього) здивували неоднозначними образами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кадри, на яких позувала поруч з Ганною Завгородньою.

Каменських і дружина позитиву позували в об'ємних оверсайз худі з дуже довгими рукавами. При цьому на ноги нічого, крім кросівок і шкарпеток, судячи з фото, вони не наділи. Каменських одягла рожеву кофту, тоді як Анна воліла фіолетову.

Образи вони доповнили аксесуарами і грайливими хвостиками на голові.

Каменських раніше розповіла, що запускає спільно із Завгородньою лінію одягу. Схоже, дівчата вирішили зробити яскраву презентацію, особисто примірявши незвичайні вбрання.

Гарячі кадри бурхливо зустріли в мережі, проте такий одяг оцінили не всі.

"Дівчата, ви носите такі кофти? Мені здається, що вони зручні вдома або на дачі, природі. А так на таку кофту і куртка не налізе", " Настя, навіщо вам ці хвости останнім часом?", "Куди можна вийти в такій кофті, або як це правильно називається, жах, рукава висять, довжина незрозуміла", - пишуть в коментарях.

Анна Завгородня (Андрійчук) працювала на телебаченні, пізніше стала дизайнером, розвиває власний бренд модного одягу. З Позитивом вона познайомилася в 2006 році. Одружилася пара в 2013 році.

Нагадаємо, безсоромна Каменських з висунутим язиком пококетувала на камеру, випинаючи декольте: "дівчинка грається"

Як повідомляла Politeka, Каменських зі своїми "витівками" розлютила українців, дісталося і Потапу: "вже не дівчинка, пора народжувати"

Також Politeka писала, що Каменських розплакалася, виїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "я зрозуміла, що потрібно..."