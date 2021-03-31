Онук відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Максим раптово змінився

Як передає Politeka.net, кадрами на своїй сторінці в Instagram поділилася невістка знаменитого хореографа — дружина його сина Грега, Ембер Чапкіс.

Жінка показала, як власноруч підстригла хлопчика.

"Цей хлопець завжди змушує мене сміятися. Його вирази обличчя найкращі. Йому 5, а здається, що 15. Я хочу, щоб він пригальмував, але він просто хоче наздогнати Миколу. Люблю моїх хлопчиків", - написала Ембер.

Нагадаємо, раніше Максим Чапкіс переніс серйозну операцію через проблеми з зубами. До це подібне хірургічне втручання знадобилося і з старшому синові Грега і Ембер, проте хлопчики перенесли все зовсім по-різному.

"Максим вийшов з цього зовсім не так, як Микола. Микола вийшов з кабінету лікаря, сів в авто і сказав мамі, що я хочу на риболовлю, і він пішов. Максиму знадобилося близько 4 годин, щоб як би прокинутися. Він був засмучений, злий і сказав мені, що я залишила його. Я тоді дійсно погано почувалася", - поділилася невістка Чапкіса.

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