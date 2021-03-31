Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, зачарувала красою на шпильках

Антоніна Паперна пішла по стопах своїх зіркових батьків, акторів Ольги Сумської та Євгенія Паперного, передає Politeka.net. Дівчина знімається у фільмах і серіалах, а приблизно рік тому вона народила другу дитину, а у 2017-му - у неї були перші пологи.

Зірка знаходить час і на соцмережі. Зараз на її Instagram підписані 55,9 тисячі користувачів мережі. Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників архівним знімком.

На чорно-білому фото красуня позувала топі, який оголив її плече і в обтягуючій спідничці. Зірка була в туфельках на шпильках, які зробили її образ елегантним.

Тоня розпустила довге хвилясте волосся і посміхалася.

"Назад у 2015 рік", - написала артистка.

За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Вау🔥 🔥 🔥", "темне волосся набагато більше личить Вам", "Чарівна Україночка", ""на теплоході музика грає..."🎵💜 @tony__pepper що тоді , що зараз не відірвати очей ! Прекрасна!!!", "Шик, блиск🔥 😍", " яка красива😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Антоніна Паперна народилася 1 червня 1990 року. В юному віці дівчина вирішила перебратися до Москви, щоб вступити до театрального інституту ім. Бориса Щукіна, куди поступила з другого разу.

У виставі навчального театру "Щуки «дівчину відзначили премією» Золотий лист" за одну з ролей.

Пізніше красуня стала зніматися в кіно.

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