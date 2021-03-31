Співачка Надя Дорофєєва збентежила особистими кадрами з чоловіком Володимиром Дантесом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких зняла коханого нишком.

Так, Дантес, володар пишної і кучерявої шевелюри, стояв перед дзеркалом, поправляючи зачіску. Надя в цей час спостерігала за ним з іншої кімнати, в якийсь момент поцікавившись: "А що не так з головою?".

Володимир пробурмотів: "Мізків там немає...", відірвавшись, нарешті, від чепуріння. Помітивши, що дружина його знімає, той на секунду аж розгубився, а потім заусміхався.

"Повністю згодна з тобою", - розсміялася у відповідь Дорофєєва, "засумнівавшись" в розумових здібностях коханого.

Надя з Володимиром одружені ось уже п'ять років, і по праву вважаються однією з найбільш неординарних і міцних пар вітчизняного шоубізу. Звичайно, у пари трапляються сварки, які вони намагаються перевести в жартівливу форму. Наприклад, нещодавно Дантес поскаржився, що змушений разом з дружиною дивитися "ненависний" серіал, який їй "ну, дуже" подобається.

"Мені здається, ми розлучаємося. Існує причина розлучення: "нерозділене кохання до серіалу "Бріджертони"???", - пожартував Володимир.

Також ми розповідали, що Дорофєєва з Дантесом люблять епатувати публіку несподіваними і, часом, явно дивними витівками. Зокрема, хлопець нещодавно поділився кадрами, на яких сидів зі спущеними штанами на унітазі. При цьому його очі були закриті і, здавалося, що він спить - поки його не гукнули і не розбудили.