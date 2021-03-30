Відома українська співачка Ірина Білик прокоментувала свою участь у новому сезоні популярного шоу " Голос країни»

50-річна артистка вирішила відповісти на питання своїх фоловерів на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Ірочка, а ми побачимо вас в новому сезоні Танців з зірками?» - запитали шанувальники артистку.

Зазначила вона ухильно. Однак не стала заперечувати, що хотіла б вийти на паркет популярного проекту.

"Це питання швидше до @zavaduk, а не до мене», - відповіла співачка, переадресувавши питання до продюсера шоу.

Також Білик показала своє фото, на якому позувала в яскравому картатому береті, краватці і панчохах.

Нагадаємо, раніше у Ірини Білик і Катерини Кухар виник конфлікт.

Ірина Білик образилася на суддю Катерину Кухар, яка прокоментувала виступ однієї з пар - Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара - колишнього чоловіка співачки.

"Я сьогодні із захопленням спостерігала за такою, іншою Булітко. І нарешті забула про Ірину Білик", - почала свій коментар після виступу учасників шоу прима-балерина.

У відповідь на коментар балерини артистка Білик на своїй сторінці в Instagram написала, що вона її принижує себе ненавистю до більш успішних артистів.

"Хочу просто відзначити, що коли все, що залишається біля центрального каналу, це поганомовні балерини, що втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати неприємні речі за допомогою мого імені просто неможливо. Вам, як примі-балерині в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних", - написала у фотоблозі Ірина.

У свою чергу Катерина Кухар не пройшла стороною ці слова і теж відповіла Ірині Білик, зазначивши, що зовсім не хотіла зачепити співачку.

"Згадуючи про вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала вам честь. Для мене ві незабутня співачка. І мені дуже шкода, що ви цього не зрозуміли", - написала в Instagram балерина.

На думку Кухар, хтось замість Ірини міг розмістити такий провокативний пост у соцмережі.

"Після Вашого звернення, (мені було незрозуміло, чому ви не звернулися до мене безпосередньо, хоча б через позначку), склалося враження, що цей текст написав хтось за вас. Я впевнена, що ви душевна і мудра жінка", - повідомила у фотоблозі Катерина.

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