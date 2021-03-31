Серцеїд Олег Винник підкорив своїх вовчиць кокетливим фото, фанатки просто в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска", вже давно підкорив серця мільйонів жінок. Фанаток співака називають вовчицями, а їх кількість постійно зростає, чому Олег безсумнівно радий. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, і нещодавно на одній з них опублікували чарівне фото, на якому він з'явився в незвичайному образі.

Як видно, Олег зображений на прогулянці по набережній, а за його спиною видно гарний пейзаж з озером. На прогулянку він вийшов у вузьких сірих джинсах і модній темній кофті цікавого фасону, яка ніби рвана на рукавах і комірі. Світле волосся співака акуратно укладене, на його руках багато прикрас, а на обличчі кокетлива посмішка и легка неголеність, він ніби фліртує з прихильницями.

У підписі до фото написали: "❤❤💋#олегвинник #сонячнийдень". Звичайно ж вовчиці не залишили без уваги таку фотографію Винника і почали активно засипати його компліментами в коментарях до публікації. "Супер-супер ❤️❤️🔥🔥🔥❤️", "❤️😍", "😍😍😍😍😍", "Олежка, у твоїх очах можна потонути, в усмішці розчинитися. Ти наш улюблений принц", "Олег, ти такий класний. Твої пісні дуже мені подобаються", "Красивий", "Який чоловік", - пишуть захоплені шанувальниці під фото Винника.

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