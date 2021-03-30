Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", підкорила красою в образі популярної співачки

Артистка давно завоювала любов публіки, адже яскраву блондинку з хорошим почуттям гумору важко не помітити, пише Politeka.net.

Зірка активно знімається в українських проєктах, а також у фотосесіях. Цього разу Ірина поділилася в Instagram зі своїми 282 тисячами підписниками кадрами в образі співачки Шакіри.

Довгі білі локони лежали акуратними хвилями. Макіяж з акцентом на очі зробив погляд більш впевненим.

Також за прикладом відомої поп-діви зірка "Квартал 95" одягла ліфчик і штани по фігурі.

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Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ірина Сопонару народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях. Зірка румунського походження зараз живе в Києві.

Дівчина здобула вищу освіту в Чернівецькому національному університеті. Крім того, вона навчалася в театральній студії театру «Чорний Квадрат», а також була учасницею команди КВК «Вінницькі перці».

Пізніше стала зніматися в скетч-комедії "Країна У". Зараз вона бере участь в шоу "Жіночий квартал» і в "Лізі сміху".

Дівчина-вегетаріанка і дуже любить солодощі.

"Я можу відмовитися від усього в цьому житті, крім солодкого. Намагаюся знайти альтернативу, оскільки це не дуже добре для шкіри, імунної системи і організму в цілому", - одного разу зізналася Сопонару.

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