Співачка і комік, Алла Пугачова і Максим Галкін відповідно, займаються вихованням двох дітей і часто діляться з шанувальниками кадрами з чадами
Малюки двох артистів, Гаррі і Ліза, народилися у 2013 році, передає Politeka.net. На той момент Пугачовій було 64 роки, а її чоловікові - 37. Зіркові батьки скористалися послугами сурогатної матері.
Зараз дітлахам вже по сім років. На думку фанатів, діти ростуть дуже розумними і вихованими. Також у обох проявляються й артистичні здібності.
На одному з останніх відео, розміщеному в Інстаграмі Пугачової, Ліза похвалилася своїм талантом до пародії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Дівчинка позувала за столом, а за кадром чувся голос її матері.
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"Лізо, покажи нам дівчинку з Instagram якусь", - сказала примадонна.
Дівчинка пококетувала на камеру, і скопіювавши відому блогершу, показала сердечко руками.
"Аби сама такою не стала. Не приведи Господи. 🙏 ",- підписано відео.
За п'ять годин публікація зібрала майже 160 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Ну, яке ж Лизок диво ❤️❤️❤️🙏😘", "яка приголомшлива акторська робота😍 🔥", "пародія на Бузову!!!", "Краса від мами! А пародії від тата😆❤", " не давайте дитині дивитися Бузову😂", " Бузову показала 👏👏👏👏👏👏👏", "яка краса Лізонька😍", " маленька кокетка😍🙌🌹🌹🌹🎁", "👏 артистична дівчинка! З гумором і вихованням! Правильне дитинство🙏 🥰", " А Ліза Бузову зображує прямо один в один !!!".
Нагадаємо, що 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
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Також Politeka писала, що Пугачова в рваних джинсах витанцьовувала на публіці разом з донькою, кадри вже в мережі: "Ліза, будь розумніше!"