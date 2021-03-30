Сенсаційне інтерв'ю, яке дали Маркл і її чоловік Гаррі продовжує бути предметом обговорень у всьому світі. Своїми доводами в нещирості герцогині Сасеської ділиться біограф принцеси Діани Ендрю Мортон

Як передає Politeka.net, Мортон поділився своїми розповідями в інтерв'ю The Daily Mail.

Біограф, який був "збитий з пантелику" розповідями Маркл, заявив, що досвід звернення до психотерапевтів і психологів не є чимось особливим

Мортон стверджує, що в 1992 році, який прийнято називати "жахливим роком", так як розлучилися троє дітей Єлизавети ІІ, в тому числі принц Чарльз з принцесою Діаною, королева зверталася до психологів, в пошуках душевного спокою.

Сестра королеви, принцеса Маргарет, через розлучення в 1970 році також зверталася за допомогою до психіатра.

Біограф королівської сім'ї заявив, що після гучного інтерв'ю знаменитої пари у нього залишилося "більше питань, ніж відповідей". Маркл стверджувала, що цькування британської преси і те, як на неї реагували у дворі, ледь не довела її до самогубства. Маркл розкрила масу неприємних моментів з життя в Британії.

Мортон нагадав, що сам принц Гаррі протегував Організації з охорони психічного здоров'я, а Джулія Семюел, хрещена Гаррі, сама є відомим психотерапевтом. Якби знадобилася допомога вона негайно допомогла б.

Тому слова про "думках про самогубство" про які говорила Меган маркло викликали велику кількість питань у біографа Мортона.

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