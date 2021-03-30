Вагітна дружина "холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала миле фото в облягаючому платті і поділилася самопочуттям

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох героїв, хто знайшов своє кохання на шоу "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Майже відразу після зйомок пара почала жити разом, потім вони одружилися, а тепер очікують поповнення в родині. Дівчина завагітніла і не стала приховувати своє становище від шанувальників – вона все частіше публікує в соцмережі Instagram милі фото з кругленьким животиком.

Так, цього разу Даша показала шанувальникам скромне фото, на якому видно, який у неї живіт на шостому місяці вагітності. На знімку красуня з'явилася в закритій облягаючій сукні бежевого відтінку, яке підкреслило животик і пишні груди. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона відкинула голову і прикрила очі.

У підписі до публікації Квіткова поділилася, що відчуває на 25-1 тижні очікування малюка. "Не можу повірити, що минуло вже 6 місяців, а ще складніше усвідомити, що Залишилося 15 тижнів до нашої найголовнішої зустрічі. Проживаю з великим задоволенням кожен новий день, попри всі зміни, які відбуваються з моїм тілом і органами. Найсмішніша річ, яка зараз трапляється - це коли у малюка всередині дискотека, а я починаю в цей момент різко підсміюватися", - розповіла дівчина. А шанувальники почали обговорювати її нове фото, засинаючи компліментами і захопленими коментарями.

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