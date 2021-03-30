Актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом чудової світської Діви

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зігравши роль дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує публіку яскравими знімками зі свого насиченого життя. Так, цього разу дівчина виклала чарівне фото, на якому з'явилася в незвичайному образі, а в підписі до нього заговорила про погоду.

На новому фото Ольга відображена на якійсь вечірці, навколо неї мерехтять вогники, та й сама вона ніби світиться. Перед камерою актриса з'явилася в елегантному вечірньому образі - на ній темне плаття з відкритими плечима, декороване блискучими паєтками. Цей наряд красиво підкреслив тендітну фігуру зірки, оголивши плечі і шию. Її волосся зібране у витончену зачіску, на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, а у вухах дорогоцінні сережки, красуня мрійливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "сподіваюся, ви всі сьогодні насолоджуєтеся більш теплою погодою!". Зачаровані шанувальники в захваті від нового фото актриси, її завалюють компліментами в коментарях до публікації. "Прекрасна леді", "Красуня", "Вічна краса", "Хороша фотографія!", "Прекрасна", "Чарівна", "Яка ж ти красива", - пишуть в коментарях до фото Ольги.

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