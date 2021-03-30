Відома співачка Світлана Лобода, обожнює підкорювати шанувальників новими образами, цього разу дівчині вдалося закрутити голову своїми нескінченними ніжками

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Світлана Лобода показала добірку стильних чорно-білих фото, акцентуючи увагу на своїх нескінченних ніжках.

На першому фото співачка показала фото в дзеркальному відображенні, ефект вийшов таким, ніби дівчина знаходиться поруч зі своїм двійником.

Інші фото-також в ч / б виконанні, були також чарівні. Для своєї чорно-білої фотосесії співачка одягла в обтяжку легінси з химерним принтом, стильні бботильйони з вузьким носком по нозі, а також піджак і сорочку також чорного кольору. Для посилення ефекту, Лобода вибрала ремінь для легінсів з великою бляшкою, у формі подібної принту на штанях. Крім того у Лободи на обличчі окуляри від сонця, що доповнюють образ граціозної топ-зірки.

"Скоро концерт... Буде затишно і плотненько 😁💃🕺🏽👯♂️👯♀️🧞♀️👸👨🏻🎤💂♀️🤱. Підганяю вбрання😝 😝", - написала співачка.

Шанувальники не упустили можливість відзначити на сторінці Лободи, які почуття їх охоплюють, побачивши свого комура:

"Наша королева👑😍", "Нові пісні, мені здається, всі хочуть почути)", "Місто під забороною 🔥", "як я чекаю ,скоріше б 🥳", "Одна Світлана Лобода це добре, а дві ще краще 🔥😂", ""Випадковий" - супер пісня і "Париж" 👍", "Світлана чекаємо річний концерт для нас, нищебродов 😂🙏 нудьгуємо адже)", "Ти моя дівчинка 💋💋💋🤗💋💝", "ВАу, тип, близнюки 😁✌🏻", "Красива 😍😍😍😍😍😍", "Лободуся ви найкраща❤️ і така модниця🔥", "Нам грошей не вистачило на концерт)", "У тебе багато крутих треків 🔥👏", "Богиня🔥😍❤️", "Шикарна!!! СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви вогонь, гармата!!! 🔥 😍 👍 ", "Наряд класний на чорному))", - написали фанати.

Нагадаємо, що ефектна Лобода обтягнула свої досконалості лосинками з мереживом: "світла-номер один"

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