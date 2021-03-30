Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, з гордістю показав свого молодшого сина

Ведучий перебуває у шлюбі з красунею-Христиною з 2010 року, повідомляє Politeka.net. Зараз пара виховує трьох синів - семирічного Івана, трирічного Дмитра, а в кінці листопада минулого року на світ з'явився Олександр.

"Тепер я багатодітний батько! У нас народився 3-й синок! Він справжній красень!" ,- написав тоді ощасливлений батько у своєму Instagram.

На всіх фото сім'я виглядає щасливою і дружною.

Цього разу Григорій вирішив показати, наскільки підріс його молодшенький. Фото ведучий "Холостяка" розмістив у своєму Інстаграм.

Усміхнений карапуз в яскравих повзунках сидів на дивані.

"Наш Козачок Сашуня 👶 🏻

4 місяці, 72 см, 9 кг 😄

Наздоганяє братів #reshetnikboys😍", - поділився Григорій.

За 45 хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів:

"Маленький Гришуня, Хай росте здоровим і щасливим😍", "Богатир🤩🤩🤩здоров'ячка Вам🤗🤗🤗", "Який солодкий 🙈🍑🍓 Весь у своїх батьків 😉", "Нічого собі , нам 8 місяців і ми стільки ж", "Який сладюська😍😍😍", "Татова копія😍", "Який гарненький малюк!😍 ", "Богатир росте❤️", " богатир, мій 3й також був БУТУЗ. Зростайте здоровенькими", " 😍 😍 😍 богатир😍", " Красунчик😍", " солодкий🥰 😍", " хороший Козачок !!! 😍 👏 👏 👏 ", "Який милаша 😍 😍 😍 😍 тфу..тфу..щоб не наврочити. Нехай радує завжди вас".



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