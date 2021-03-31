Хореограф Влад Яма з шоу "Танці з зірками" захопив гарячими танцями в столичному ресторані

Як передає Politeka.net, дружина танцюриста Лілія Яма показла кадри на своїй сторінці в Instagram.

Можна помітити, що подружжя відривається на повну. При цьому деякі рухи виглядають особливо пікантними.

"Молодці! Браво!" - чути крики за кадром.

Варто відзначити, що Лілія чудово рухається під музику і не поступається в цьому чоловікові. Не дивно, що багато хто думає, ніби вона теж професійно займається танцями, хоча це не так. Лілія має диплом менеджера з туризму.

Цікаво, що Влад і Лілія познайомилися саме в клубі.

"Я перший помітив Лілю, і перша думка була — що ця дівчинка Занадто красива і недоступна для мене. Я нічого про неї ще не знав, це було чисто зовнішнє враження. Вже потім я почав наводити довідки, хто вона, чи є у неї хлопець", - розповідав хореограф.

Схоже, що подружжя дійсно любить подібний вид відпочинку. І зараз, під час карантину особливо сумує за ним, і переглядає архівні кадри.

До речі, саме це відео встигла колись зняти екс-солістка «НеАнгелів» Вікторія Смеюха.

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