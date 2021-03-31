Телеведуча й актриса Маша Єфросиніна влаштувала переполох чесними відповідями на каверзні питання
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала ряд свіжих "сторіз" у себе в Instagram, на яких поспілкувалася з публікою.
Зокрема, у Маші, щасливо заміжньої за фінансистом Тимуром Хромаєвим і матері двох дітей, поцікавилися, чи є у неї коханець. Несподівано знаменитість вирішила не тільки зізнатися, але ще й показати його.
"Так, є... ось він. Людиии, обожнюю", - каже на кадрах Маша, крізь сміх. Дівчина вказала пальцем на чоловіка, який в цей момент лежав поруч із нею.
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Крім того, зірка дала кілька порад з приводу відносин між прекрасною і сильною статтю.
"Як звернути увагу на себе хлопця, навколо якого багато дівчат?", - запитали в неї.
"Все просто - відверто його ігнорувати. Це працює досі", - впевнено відповіла Єфросиніна.
Також вона назвала три найгірших, на її думку, чоловічих якостей характеру: "Напади агресії, скупість/жадібність і самозамилування".
Ще одне зізнання зірки, крім "наявності коханця", здивувало публіку. У Маші поцікавилися, чи було колись у неї інтерв'ю з дуже важким гостем.
"Знаєте, одне інтерв'ю, яке я брала одного разу в однієї зірки, тривало 11 годин. Ім'я її я не можу назвати, я просто не маю права. Але й носити в собі все не можу. Я просто кажу, щоб ви розуміли, не все завжди гладко, те, що ви бачите в результаті, - іноді за цим стоїть пекло", - видихнула Єфросиніна.
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