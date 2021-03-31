Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за всю свою спортивну кар'єру пройшла у півфінал престижного турніру Miami Open

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над латвійською спортсменкою Анастасією Севастовою (№57) в чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Майамі з рахунком 2:0 (6:3, 6:2). Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

Зазначається, що на початку матчу обидві спортсменки відчували серйозні проблеми в грі на подачі. Українка виправила ситуацію швидше і, зробивши на один брейк більше, ніж її суперниця, без зайвих нервів здобула перемогу у першому сеті.

Друга партія почалася ідеально для Світоліної, яка відразу ж повела з рахунком 4:0. Вона дозволила Севастовій відіграти два гейми і скоротити відрив, але на більше латвійки не вистачило.

Слід зазначити, що Еліна вийшла в півфінал одного з найбільш престижних турнірів WTA вперше з листопада 2019 року. Тоді їй вдалося дійти до фіналу Підсумкового турніру WTA. У Майамі її наступною суперницею стане перша ракетка світу Ешлі Барті.

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