Відома українська співачка Тіна Кароль здивувала несподіваним видом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і ведуча Тіна Кароль показала себе абсолютно не такою, як її звикли бачити.

Не секрет, що Тіна велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. Співачка любить блиснути красою при повному параді: в ефектних спокусливих нарядах і з яскравим макіяжем.

Але цього разу Кароль вирішила здивувати, і, схоже, це у неї чудово вийшло.

Співачка залишила пишні наряди і косметику для телешоу, і показала себе з розпатланим вологим волоссям і без макіяжу. Одягнена артистка була в чорну майку-алкоголічку.

"Почнемо...", - коротко підписала вона знімок.

На цьому фото Тіна Кароль дуже контрастує, з тим, якою її звикли бачити.

Наприклад нещодавно на зйомках "Ліпсінк Батл" співачка з'явилася перед публікою в дивовижному червоному платті незвичайного фасону, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи пружне випирає декольте. Також можна помітити, що наряд досить короткий, а доповнила свій образ співачка червоними туфлями на шпильках. Волосся Тіни зібрані в цікаву зачіску з двома пасмами на скронях, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж з улюбленою червоною помадою.

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