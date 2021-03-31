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Актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка хворіє коронавірусом, здивувала кадрами

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, підхопила Covid-19 і тепер зі своїм коханим Олександра Еллертом і сином Платоном закрилася вдома на самоізоляцію. Однак ні Ксенія, ні Олександр не зменшують активність в Instagram, радуючи фоловерів все новими кадрами.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram Еллерт показав кумедне Домашнє фото авторства Платона.

На чорно-білому знімку Ксенія і Олександр лежать в ліжку в атласних піжамах. На актрисі-сорочка і короткі шортики. Платон робить фото зверху-в кадр потрапили тільки ноги хлопчика.

Фото сімейних розваг виглядало б досить мило, якби не вираз Мішиної. Вона широко відкрила рот і скорчила пику, надаючи тому, що відбувається відтінок хоррора. Так і хочеться запитати: "що з обличчям?»

Також, щоб не нудьгувати на карантині, Еллерт обзавівся хом'ячком, який виявився самкою. А з'ясувалося це, коли хом'ячиха народила п'ятьох малюків.

Ксенія і Олександр не активно показують своїх вихованців в мережі, і, схоже, захопилися.

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