Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що хоче змінити зовнішність

Багато зірок прагнуть мати чудовий вигляд, пише Politeka.net. Тому вони стають постійними клієнтами косметологів і стилістів.

Леся Нікітюк часто ділиться з підписниками в Instagram тим, як їй "наводять" красу. Так, в одних з останніх сторіс телеведуча зізналася, що прийшла до "гуру" - до стиліста Михайла.

Блондинка записувала відео сидячи біля дзеркала. Для походу в салон Леся вибрала стильний спортивний костюм.

"Дівчатка, нарешті я потрапила до цього "гуру". Щоб ви розуміли, колись я до Міші приходила раз на тиждень, а зараз я записуюся за півроку вперед. Спасибі, Міша", - розповіла Леся, сміючись.

На що стиліст відповів - телеведуча економить.

"Будемо робити модне, сучасне фарбування", - поділилася Нікітюк тим, що хоче в собі змінити.

"Взагалі, я тебе дуже сильно люблю, Мішо", - несподівано зізналася зірка ТБ.

Пізніше Леся показала, як проходить процес фарбування і попросила шанувальників вгадати, який тепер у неї колір буде.

Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що не може дати собі "розслабитися", адже вона відразу набирає два-три зайвих кілограми. Щоб повернутися в колишню форму блондинка вдається до інтервального голодування, тренувань і не їсть солодкого.

Одного разу красуня розповіла, що у неї виникають проблеми зі шкірою, тому вона купує багато баночок косметичних засобів і маски.

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