Українська співачка Надя Дорофєєва показала вражаюче перетворення

Як пише Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва взяла участь у "Ліпсінк батл", де вирішила спробувати себе в образі Мадонни. Красуня не одна брала участь в проекті, а разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Чоловік Наді вирішив піти далі-він перевтілився в свою дружину.

На офіційній сторінці 1 + 1 опублікували фото Дорофєєвої, де красуня здалася в образі Мадонни. Зірка зробила шикарну зачіску і корсет зі шкіряними ремінцями.

"На головному вечірньому шоу суботи" Ліпсінк батл " - сенсація, яку не можна пропустити.

Батл сімейних пар, де Надя Дорофєєва в образі Мадонни проти Володимира Дантеса, який приміряє образ своєї другої половинки. Прийшов час вирішити, хто головний в будинку і на сцені. Як вважаєш, хто переможе?",- написано під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Неперевершена", "більше на Монро схожа", "навіть краще оригіналу", "це просто вау", " щось новеньке! Парочка-перевтілялочка!", "Дорофєєва дуже схожа на Мерлін Монро, як близнюк", "Ой Мадонна , у Наді це коронне ) ( хто бачив випуск шоумаѕтгоун перший образ Наді ) а ось Дантеса хочу побачити в образі Наді)".

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