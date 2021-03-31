Чарівна мама Дана Балана, молдавська співачка Людмила Балан, яка днями відзначила 63-річчя, подякувала за привітання, заспівавши красиву душевну пісню

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram мама зірки подякувала всім за сердечні вітання. Красуня розмістила фото з весілля, на якому виконала пісню "O singura iubire", що означає "єдина любов".

"Дорогі мої, спасибі величезне за привітання, за теплі слова !!! Ви створили мені вчора, в день мого народження, магічний стан !!! Обіймаю всіх і дарую вам всім мою пісню !!! Любові вам !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала Людила Балан.

Красуня дійсно дуже підтягнуто виглядає і зачаровує своїм азартним настроєм.

Шанувальники не пройшли повз красуні і послали їй масу компліментів і коментарів.

"Тепла Вам, світла, добра і щастя🥰 😘 💜", "Мама Люда бережіть себе. Здоров'я вам. Сподіваюся, ще разом погуляємо на весіллі сина. Ви добре його виховали, це навіть через телик видно", "Мама, вогонь. Коли ж будете співати цю пісню Дану??", "Яка ж ви чарівна👍 👍 😍", "Ви чарівна!!! 👏 👏 👏 ", "Ви просто приголомшлива!! Ми вас дуже сильно любимо і цінуємо❤❤", "Клас!! Я балдію від вашої пісні, і звичайно ви просто супер🔥 🔥 🔥", "Щастя вам, ❤️тепла і любові❤️❤️❤️", "Ви чарівна🔥дякую за сина😍 👏", - відгукнулися фанати Дана Балана.

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