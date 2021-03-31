Чоловік знаменитої співачки Алли Пугачової Максим Галкін показав кадри веселого сімейного гуляння

Як передає Politeka.net, кадрами шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

30 березня Клава Земцова відзначає день народження. На честь такого важливого дня зіркові мати і батько вирішили організувати сімейне торжество.

"Вчора на дні народження Клави було весело всім-і дітям, і дорослим», - написав Галкін і показав, як проходило торжество.

На відео потрапило, як танцюють Алла Пугачова, Ліза, Гаррі і Максим Галкіни, Крістіна Орбакайте і Клавдія Земцова.

Пугачова з Галкіним і дітьми прийшли на свято вельми ошатними.

Гаррі постав перед публікою в костюмі з модними лампасами — трендом сезону 2020-2021. Ліза ж вибрала для світського виходу повітряну сукню з об'ємними, прозорими рукавами. Поділ дівчинки прикрашали квіти. Комплектом до сукні стали акуратні червоні туфельки.

Максим вбрався в чорний костюм з білою сорочкою. А Пугачова одягла чорну сукню-олівець з широким поясом. Образ вона доповнила яскравим макіяжем.

"Алла Борисівна чудова" « " Здорово! І всі дівчата такі красиві, ошатні", "дуже весело 👏, вся сім'я дружна», «Супер запально🔥», «яка Алла класна», "які ви красиві і неймовірно щасливі", - пишуть в коментарях.

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