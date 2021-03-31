Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився новим сміливим фото на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 49-річний Хіменес-Браво любить блиснути не тільки кулінарними талантами, а й спокусливими рельєфами.

Цього разу Ектор позував в одних плавках і сонцезахисних окулярах, стоячи на білосніжній яхті.

"Голий старий і море", "все Ектора втратили😢 був кухар став плейбой"," Ектор, коли ви вже одягнетеся? Ніяк не намилуєтеся?", "Відмінне фото, а рецепти де?", "Ектор ви супер!!!! Захоплююся вами!", "Красиве фото! Гарний чоловік", " Ектор, що ви робите?! Ви хоч розумієте, що половина народу відпишуться, а половина з тих, що залишилися, слиною захлинуться?",- пишуть в коментарях.

Відзначимо, Ектор багато часу проводить в тренажерному залі, тому не дивно, що йому хочеться похвалитися результатом своїх зусиль. Раньше суддя "Майстер Шеф" зізнавався, що не уявляє свого життя без занять спортом.

«Здорові думки в здоровому тілі! Я почав активно займатися спортом 3 роки тому і тепер не уявляю, як без нього жив раніше. Я їм усе, що захочу, при цьому залишаюся у формі та отримую море позитивної енергії після кожного тренування», казав він ще в 2019 році.

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