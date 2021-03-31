Стало відомо де і коли буде народжувати герцогиня Сассекська, королівські джерела стверджують, що Меган зважилася на пологи вдома

Як передає Politeka.net, Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі, які на слуху після скандального інтерв'ю Опре Вінфрі, вирішили народжувати другу дитину вдома, про це повідомляє видання Page Six.

За інформацією в публікації, 39-річна герцогиня на початку літа повинна народити дочку. Варто сказати, що це буде перша дитина з королівської сім'ї, народжена в США.

У публікації також сказано, що маркл першу дитину також хотіла народити вдома, проте через те, що Меган переносила малюка Арчі на тиждень, їй довелося звертатися в лікарню Портленда. Нагадаємо, маленький Арчі народився 6 травня 2019 року.

Джерело додає, що у Меган і Гаррі гарний будинок в Каліфорнії, і це чкудесное місце, щоб народити дитину.

"Але у неї гарний будинок у Каліфорнії, це прекрасне місце, щоб народити її дівчинку".

Маєток в Монтесіто Меган і Гаррі купили за 14,5 мільйонів доларів в минулому році. В інтерв'ю Опрі Вінфрі, Меган зізналася, що вона доолжна народити дівчинку влітку.

Відзначається, що недалеко від особняка герцогів Сассекських знаходиться одна з кращих в Америці лікарень Cottage Hospital в Санта-Барбарі. Якщо щось піде не так, можна буде завжди звернутися до професіоналів.

Нагадаємо, що спливла брехня Меган Маркл після скандального інтерв'ю, біограф принцеси Діани не стримався:"збитий з пантелику".

Як повідомляла Politeka в одязі Меган Маркл після скандального інтерв'ю помітили послання королівському палацу: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що чоловік Меган Маркл принц Гаррі після скандального інтерв'ю знайшов роботу: "отримав посаду в...".