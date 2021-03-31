Відома українська ведуча Катерина Осадча побувала в гостях у героя шоу "Холостяк" Іраклі Макацарії

Зірка приїхала в гості до відомого бізнесмена Іраклі Макацарія, повідомляє Politeka.net. Про це Осадча повідомила у своєму Instagram, розмістивши відео з відомим красенем і без чоловіка, Юрія Горбунова.

На кадрах телеведуча розмовляла із зірковим "холостяком" в різних локаціях. Виявляється, телеведуча вирішила взяти інтерв'ю у бізнесмена у нього на батьківщині в Грузії.

Зокрема Осадча побувала вдома, в сімейному колі Іраклі. І як не закохатися в нього! На кадрах можна помітити його батьків, сестру і племінника.

Також Осадча зробила спільне фото з "холостяком". Ведуча була в світлій кофті, з-під якої стирчав білий гольфик, і синіх джинсах. Завершила образ красуня різними аксесуарами, в тому числі кепі.

А Макацарія позував у зручному костюмі. Обидва посміхалися, дивлячись в об'єктив.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія - власник продакшн-компанії Maq Entertainment. На реаліті "Холостяк" він вибрав переможницю Олену Лесик, однак пара швидко розлучилася.

Дівчина пояснила своє рішення розлучитися відсутністю будь-якої ініціативи в їхніх стосунках з боку Іраклі. Однак той був не згоден з формулюванням Олени, тільки вирішив не розкривати більше ніяких подробиць.

Зараз бізнесмен може похвалитися бурхливим особистим життям, ім'я дівчат він не розкриває.

Нагадаємо, Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і...".

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