Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новою зовнішністю

Красуня похвалилася оновленим образом і попросила оцінити себе, пише Politeka.net. Прямо сказати, телеведуча виглядає просто приголомшливо.

Відповідні знімки Леся розмістила у своєму Instagram. Відомо, що красуня побувала в салоні краси в улюбленого стиліста. Тоді у своєму сторіс блондинка розповіла, що прийшла заради модного фарбування.

А в одному з останніх постів красуня похвалилася результатами роботи стиліста. Леся кокетливо дивилася в камеру, позуючи в білій кофті. Видно, що локони красуні стали темніше і коротше.

"А ще вранці була з довгими) заодно і схудла 😂

Як ти так можеш...???

Оцініть за шкалою від 1-10👇🏻👇🏻👇🏻", - написала зірка ТБ.

За годину публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Шикарно!!! Давно треба було так !!!!🔥 ", "Краса! Модно-молодіжно! 😍😍❤️🔥", "Колір волосся просто супер 🔥 Красуня", "Красуня 😍😍", "Дуже добре 😍", "Красуня🔥🔥🔥", "Леся, чого Ви така кльова !!?!?! 😍 😍 😍 😍 🔥 🔥 ", "Дуже гарний колір😍", "непередбачувана зміна", "🔥 колір шикарний", " красуня 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "так краще", " в десятку об шалено, навіть погляд змінився😉❤❤❤😘", "дуже красиво ❤ ️сама подумую про зміну кольору і стрижки", " Так на багато краще🔥 😍"," зачіска не личить, раніше було краще", - написали користувачі мережі.

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