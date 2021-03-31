Популярна українська співачка Аліна Гросу заворожила фігурою в стильному плащі
Артистка вражає своїми яскравими образами, хвалячись витонченою фігурою, повідомляє Politeka.net. Правда, в одному з інтерв'ю зірка зізналася, що підтримувати себе в формі їй непросто.
Аліна розповіла, що їй доводиться постійно правильно харчуватися і сидіти на дієтах. Крім того, співачка займається спортом і хореографією.
Красуня поділилася, що іноді вона зривається, але бере себе в руки, щоб подобатися собі.
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В одному з останніх постів Instagram Аліна постала в стильному лаковому плащі, поясок якого підкреслив її талію.
Гарний макіяж з акцентом на пухкі губи завершив образ.
"Вибирай кращу фотку❤️ здається, з образом «троянди» я повністю зрослася ☺️🌹", - написала Гросу.
За сім годин публікація зібрала майже 7000 лайків і багато коментарів:
"Жінка в червоному🔥 🔥 🔥 🔥", " шикарна ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "всі фото неперевершені🔥 😍", "всі шикарні !!! 🔥 🔥 🔥 ", "Супер!Відмінний образ!👏", "ну.. це ж складний вибір, завжди красива ❤️ червоний колір вам дуже личить)", "всі фотки ідеальні😍", "Аліночко, ти найкраща ❤️", "дуже вам личить червоний колір і ця зачіска"," а під плащем у Аліни, солодкі вітаміни 🤤", " ідеальна😊", " Точно. Мені перша сподобалася ❤️👏", " 😍 🙌 цукерка квіточка 🙌👏😍👏🙌👏😍👏🙌👏😍👏🙌", "Так і проситься роль в рімейку легендарного фільму Індіана Джонс ІІІ: останній хрестовий похід)))".
Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила новим експериментом із зовнішністю, від " бджілки "не залишилося і сліду:" Без образ, але...".
Як повідомляла Politeka, Гросу різко змінила імідж, покривлявшись перед камерою з новою зовнішністю.
Також Politeka писала, що Гросу підкреслила спокусливі вигини сукнями в горошок: "Аліночка, супер!".