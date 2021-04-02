Актриса й співачка Дженніфер Лопес ощасливила публіку яскравими кадрами з райського куточка планети

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як розважається в Домініканській Республіці.

Як відомо, тут проходять зйомки фільму "Шлюб по зальоту" за участю Джей Ло. Однак не однією роботою сповнені дні актриси в цьому казковому раю. У перервах між зйомками зірка встигає відпочивати разом із сім'єю, що із задоволенням приєдналася до неї. Зокрема, на кадрах засвітилися двійнята Лопес: 13-річні Емма і Макс.

Так, знаменитість разом із рідними попустувала в басейні на тлі дивовижного заходу сонця. Дженніфер була в білому монокіні: мокра тканина найспокусливішим чином обтягнула її принади.

На іншому фото Лопес позувала, стоячи до камери спиною, а обличчям до фантастичного пейзажу. Зірка розкинула руки в різні боки, ніби обіймаючи всю цю пишність.

"Спасибі @villa.tres.amarras за неймовірний відпочинок під час зйомок #ShotgunWedding!!!", - підписала вона кадри.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"О, так 😍"

"Прекрасна сім'я ❤️"

"Радий, що Ви так добре провели час! Не можу дочекатися фільму 👏"

"Саме тому я підписана на тебе"

"Красивий рай Домінікана"

"Чому мені довелося кілька разів подивитися, чи була це Джен 😍😍 вона виглядає приголомшливо красиво 😏"

"Крихітка Дженні - моя слабкість 🥺"

"Ви виглядаєте ефектно! 👸🔥🌹"

"ох, ці кокоси виглядають так мило😍"

Раніше ми розповідали, як Дженніфер розбурхала сміливим образом, з'явившись на публіці в рожевій сукні, в якій вирізів було більше, ніж самої тканини.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес в ковбойському капелюсі позбулася одягу, змусивши чоловіків нервувати: гарячі кадри

Також Politeka писала, що 51-річна Лопес забула про скромність, витанцьовуючи в міні-боді: "Аж кипить".