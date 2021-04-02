Актриса й співачка Дженніфер Лопес ощасливила публіку яскравими кадрами з райського куточка планети
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як розважається в Домініканській Республіці.
Як відомо, тут проходять зйомки фільму "Шлюб по зальоту" за участю Джей Ло. Однак не однією роботою сповнені дні актриси в цьому казковому раю. У перервах між зйомками зірка встигає відпочивати разом із сім'єю, що із задоволенням приєдналася до неї. Зокрема, на кадрах засвітилися двійнята Лопес: 13-річні Емма і Макс.
Так, знаменитість разом із рідними попустувала в басейні на тлі дивовижного заходу сонця. Дженніфер була в білому монокіні: мокра тканина найспокусливішим чином обтягнула її принади.
На іншому фото Лопес позувала, стоячи до камери спиною, а обличчям до фантастичного пейзажу. Зірка розкинула руки в різні боки, ніби обіймаючи всю цю пишність.
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"Спасибі @villa.tres.amarras за неймовірний відпочинок під час зйомок #ShotgunWedding!!!", - підписала вона кадри.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"О, так 😍"
"Прекрасна сім'я ❤️"
"Радий, що Ви так добре провели час! Не можу дочекатися фільму 👏"
"Саме тому я підписана на тебе"
"Красивий рай Домінікана"
"Чому мені довелося кілька разів подивитися, чи була це Джен 😍😍 вона виглядає приголомшливо красиво 😏"
"Крихітка Дженні - моя слабкість 🥺"
"Ви виглядаєте ефектно! 👸🔥🌹"
"ох, ці кокоси виглядають так мило😍"
Раніше ми розповідали, як Дженніфер розбурхала сміливим образом, з'явившись на публіці в рожевій сукні, в якій вирізів було більше, ніж самої тканини.
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Також Politeka писала, що 51-річна Лопес забула про скромність, витанцьовуючи в міні-боді: "Аж кипить".