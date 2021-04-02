Відома співачка і бізнес-леді, а також телеведуча Тіна Кароль у напівпрозорій сукні підкорила образом

Тіна Кароль у своєму профілі в Instagram ділиться в основному постановочними кадрами, які підкреслюють її привабливість своїм блиском і добре продуманими образами. Так як Кароль співпрацює з найвідомішими фотографами, більшість її фото відрізняються між собою.

Не так давно сама артистка розповіла, як проходила одна з найбільш чуттєвих її фотосесій в заповіднику в Намібії. Заради цих знімків артистка разом з командою вирушила в найбезпечнішу частину Африки. Фотографії з виконавицею також вирішили опублікувати знову і фанати, називаючи Тіну»пустельна троянда".

У синій сукні з прозорою тканиною на талії і стегнах зірці вдалося підкреслити не тільки свою фігуру, але і чуттєвість. Засвічена лінія білизни тільки надала сміливості акуратному образу. За словами Тіни, вона "ризикнула" відправитися туди.

"Це заповідник: тварини там всюди і вони такі ж рівноправні жителі, як і ми,» - говорила співачка.

Нещодавно ще одні сміливий образ Тіни викликав неодуміння. Користувачі мережі обурилися тим, що образи Кароль з кожним її виходом у світ останнім часом стають все відвертішими і відвертішими. Мовляв, такими темпами співачка скоро розполохає всіх цнотливих шанувальників і скотиться до рівня Олі Полякової.

"Тіна шикарна, але наряд звичайно, такий собі. Штани особливо🙄 🥴"; "Потап яскравіше виглядає, ніж вона("; "Боже, хто додумався одягнути Тіну в такі штани? Ну, блін, ору😢 😢 😢... і плачу"; " Тіна і одягнена неважливо, і поводиться так само. Ці її верески вже чути не можливо. Капець"; " Тіна, поважаю вашу творчість, але останнім часом Вас несе... видно, що вам і самій незручно в тому топіку, так навіщо його надягати? ",- написали в мережі.

Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в" подгулявшем "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".

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