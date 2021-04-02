Популярна співачка Віра Брежнєва показала чарівний з пляжу, на якому позує в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, яка починала сценічну кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милою фотографією, на якій з'явилася в спокусливому образі на пляжі.
Як видно, Віра відображена в цікавій пляжній локації серед густої зелені, судячи з геолокації, вона відпочиває в Дубаї. Перед камерою красуня з'явилася в чорному купальнику, від якого на фото видно тільки ліфчик, а зверху накинула смугасту пляжну сорочку. Цей наряд підкреслив пружне декольте і дозволив заглянути в ту саму улоговинку між грудей. Волосся артистки розпущене і розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фотографії Брежнєва написала: "Брудне волосся не хвилює". А шанувальники кинулися обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її захопленими компліментами в коментарях до фото. "Віра, приголомшливо просто", "Шикарна Віра", "Красуня", "Доброго ранку! Всіх благ! Творчих успіхів!", "Красива Віра", "Краса в душі – Краса зовні", "Віра Вікторівна, гарного дня", "Красуня", "Гарного відпочинку", "Купальник супер", "Дуже красива", - пишуть в коментарях до фотографії віри.
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