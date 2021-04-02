Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Алессандра вже кілька років не представляє бренд Victoria's Secret. І хоча її контракт закінчився ще в 2017 році, красуня не забуває підігрівати інтерес до своєї персони в соціальних мережах. Дівчина встигла зібрати величезну базу відданих фанатів в Instagram, де публікує різні фото.

Цього разу Амбросіо з'явилася в кофтині і штанях. На першому фото дівчина радувала своєю зовнішністю, а на другому - показала фігуру, вигнувшись на ліжку, коли кофта була трохи задерта.

Фанати поставили більше десяти тисяч лайків і написали коментарі:

"Ідеальна", "я так тебе люблю", "Світло-зелений відмінно на тобі виглядає", "чудова леді", "як завжди приголомшливо красива, Алессандра", " мій Бог. Занадто ідеально", "ти найсолодший з фруктів", " Мені подобається цей колір цього вбрання, тому що він такий спокійний і розслабляючий, а ??".

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Так, у своєму останньому пості Алессандра похвалилася атлетичною підготовкою, здивувавши складними позами в йозі. Дівчина розташувалася біля панорамного вікна, одягнувшись в лосини і топ ніжно-м'ятного відтінку.

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